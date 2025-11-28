Geçtiğimiz yıl Eyül ayında "Son Rüzgar" adlı ilk kitabını çıkaran Nurcan Kocaman'ın ikinci öykü kitabı “Matrak Mahalle” Öğretmen Yazarlar Yayınevi tarafından okuyucu ile buluştu.

Nurcan Kocaman, kitapla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu mahallenin çocuklarının her birinin bir yeteneği vardı. Nazlı ise kendini çok yeteneksiz hissediyordu. Bu hayat neden bu kadar sıkıcı olmak zorundaydı! Bir gün mahalleye yaşlı, gizemli bir kadın taşınır. Onun taşınmasıyla Matrak Mahalle daha neşeli bir dünya haline gelecektir. Yüreği ağza getiren serüvenler! Görünmez kazalar! Aile içi iletişim. Kendini keşfetme. Dostluk, arkadaşlık! Veeeee en önemlisi sınırsız eğlence! Haydi siz de Matrak Mahalleye konuk olun. Nazlı ve arkadaşlarının maceralarına ortak olun. İyi eğlenceler!”

NURCAN KOCAMAN KİMDİR?

1987 yılında Osmancık’ta dünyaya geldi. İlköğretimi Çorum Atatürk İlköğretim Okulunda, liseyi ise Çorum Atatürk Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesinde tamamladı.

2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Hakkâri Yüksekova’da Türkçe öğretmeni olarak göreve başladı, bir dönem çalıştıktan sonra Bursa’ya atanarak görevine burada devam etti. Bu süreçte kısa öyküleri Dergâh Dergisinde yayımlandı. 2017 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesine atandı. 2021 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında yüksek lisans yaptı.

Öykü yazmaya olan tutkusu çocukluğundan beri süregelmiş ve giderek büyüyen, insanın bütün zenginliğinin kalbinin içinde olduğuna inanan yazarımız evlidir, üç çocuk annesidir ve hâlen Millî Eğitim Bakanlığında Türkçe öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

Muhabir: Haber Merkezi