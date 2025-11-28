Çocukların ilgiyle takip ettiği çizgi film karakterleri, “Sevimli Kahramanlar Hayal Adası’nda” adlı özel gösteriyle Çorum’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ankara Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen etkinlik, 30 Kasım 2025 Pazar günü Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde iki ayrı seansla izleyicilerle buluşacak.

Karlar Ülkesi’nden tanınan karakterler ile sevilen animasyon kahramanlarının yer aldığı gösteri, minik izleyicileri eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Çocukların hayal gücünü besleyen, interaktif bölümleriyle dikkat çeken oyun, sahne efektleri ve renkli dekorlarıyla ailelerin de ilgisini çekiyor.

Organizatörler, hem çocukların keyifli vakit geçirmesi hem de ailelerin hafta sonu için güvenli ve eğlenceli bir seçenek bulması adına hazırlanan gösteriye yoğun ilgi beklediklerini belirtiyor. Gösteri, 14.00 ve 16.00’daki iki seansla izlenebilecek.

Organizasyon yetkilileri, özellikle küçük yaş gruplarında erken bilet alımı tavsiyesinde bulunuyor. Çorum’daki çocuklar için renkli ve unutulmaz bir gün hazırlanırken, gösteri şimdiden büyük merak uyandırdı.

Muhabir: Haber Merkezi