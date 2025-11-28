Çorum Valiliği öncülüğünde yürütülecek “Bağımlı Olma Özgür Ol” projesinin hazırlık süreci, kurumlar arası toplantıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bağımlı Olma Özgür Ol” isimli proje; Çorum Belediyesi’nin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, Hitit Üniversitesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Çorum Şubesi tarafından destekleniyor.

Projenin planlama toplantısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil’in yanı sıra proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim, farkındalık çalışmaları ve gençlere yönelik koruyucu faaliyetlerin yol haritası ele alındı.

Proje ile öğrenciler başta olmak üzere tüm toplum kesimlerinde bağımlılığın zararlarına karşı bilinç oluşturulması, sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerin risklerden uzak tutulması hedefleniyor. Kurumlar, yıl boyunca ortak etkinliklerle bağımlılık karşıtı çalışmaların sahaya yansıtılacağını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK