Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Pankobirlik Başkanı Bülent Özdemir, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kuyumcu ve işçi temsilcileriyle yapılan toplantı neticesinde yeni fiyat tarifelerinin belirlendiğini ifade etti.

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Oda ve Birlik başkanları ile işçi temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda; soğan söküm, patoz ve torbalama işlemleri için soğanın sıklık ve seyrekliğine göre dönümüne 2 bin ile 3 bin TL arasında fiyat belirlendi.
Toplantıda alınan kararları açıklayan Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, “Soğanın yükleme bedeli 1 ton için 180 TL, indir-bindir bedeli 1 ton için 270 TL olarak belirlenirken, Traktör patoz 1 saatlik bedeli Bin ila Bin 200TL arası uygun görüldü. Bütün çiftçilerimize ve işçilerimize kazasız belasız bol bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini dilerim” şeklinde konuştu. 

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Editör: İHA AJANS