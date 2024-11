Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yaptığı konuşmada pembe bir tablo çizdiğini dile getiren Mehmet Tahtasız, “Ülkemizde can çekişen bir sektörün, alın terinin karşılığını alamayan, ekonomik krizden anası ağlayan, haklı olarak bu duruma isyan eden çiftçimize "Ananı da al git." diyen bir anlayışın ‘Paramız var ki saman ithal ediyoruz’ diyen ‘Kepek ekin’ diye tavsiyede bulunan bakanların gelip geçtiği, tarlaya inmeyen, çiftçiyi dinlemeyenlerin başında olduğu bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Sayın Bakanın yeterince depo olmadığından, üretim ve ihracat planlaması yapılmadığı için çiftçiden yana birlik ve kooperatiflerin olmadığından, tarlada kalan domatesten, soğandan, patatesten, biberden, patlıcandan, karpuzdan haberi yok. Çiftçimizin bu yıl arpadan, buğdaydan, ay çekirdeğinden, şeker pancarından, kısacası, 2024 yılında üretimden zarar ettiğinden, alın terinin, emeğinin karşılığını alamadığından, borç batağında olduğundan haberi yok ki konuşmasında pembe bir tablo çizdi. Sayın Bakanın Laçin, Kargı ve Osmancıklı çiftçimizin geçen yıl 21 liraya sattığı çeltiği bu sene 18 liraya sattığından haberi yok. Sayın Bakanın Çorum Oğuzlar'daki ceviz üreticilerimizin geçen yıl 75 liraya sattığı cevizi girdi maliyetleri yükselmesine rağmen tekrar 70-80 liraya satmak zorunda kaldığından haberi yok. Ceviz ve tarım ürünlerini ithal ediyorsunuz ama çiftçimize olan desteği, üretimi desteklemiyorsunuz. Sayın Bakan, çiftçinin tüccarın insafına mahkûm edildiğinden, banka ve kooperatiflere olan borçlarının gırtlağa dayandığından da haberiniz yok, haberiniz olsaydı böylesine pembe bir tablo çizmezdiniz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİYE HAK ETTİĞİ DESTEK VERİLMİYOR”

2025 yılında çiftçilere verilecek desteğin 135 milyar lira olduğunu belirten Tahtasız, Tarım Kanununa göre verilmesi gereken desteğin 615 milyar lira olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sayın Bakan çiftçilere 2025 yılında verilecek desteğin 135 milyar olduğunu söyledi; keşke bize Tarım Kanunu'na göre millî gelirin yüzde 1'ine tekabül eden 615 milyar liranın neden çiftçiye destek olarak verilmediğini açıklasaydı, keşke 1 litre sütün neden yarım litre sudan daha ucuza satıldığını anlatsaydı. Ülkemizdeki damızlık ineklerimizi vatan haini, memesinden çıkan süt ve yediği yemi de enflasyon sebebi olarak görüyor ki süt üreticisine yıllardır destek vermiyor, damızlık ineklerimizi kesime gönderiyor, ülkemizde et fiyatları tavan yapıyor. Ülkemiz dünya et tüketiminde en alt sıralarda yer alıyor, garibanın tenceresinde et yerine dert kaynıyor. Sayın Bakan konuşmasında, iktidarı boyunca tarım arazilerinin yüksek katlı binalara, hobi bahçelerine dönüştürülmek vasıtasıyla talan edildiğini hiç anlatmadı, hiç bahsetmedi çünkü iktidara göre ülkemizde herkes mutlu ve bolluk içinde yaşıyor. Mutlu olan millet, belediyelerin halk ekmek büfesinde, lokantasında, Et ve Süt Kurumunun önünde sabah soğukta kuyrukta beklemez; akşam pazar yerinde vatandaşlar dağıldıktan sonra çürük sebze ve meyve toplamaz.”

“ÇORUM’UN YARIM KALAN TARIMSAL PROJELERİ”

Konuşmasında Çorum’un yarım kalan, ihale edilmeyen tarımsal projelerine de değinen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, projeleri sıraladı ve Bakan İbrahim Yumaklı’dan projelerin ne zaman bitirileceğine ilişkin bilgi istedi. Tahtasız, şöyle konuştu:

“Tarımsal üretimin yoğun olduğu, sanayisi gelişmiş, Anadolu kaplanı, Hititler'in başkenti Çorum milletvekiliyim. İktidara rağmen Çorumlu çiftçisi de Çorumlu sanayicisi de üretiyor ama hak ettiği yatırımları alamıyor. Sayın Bakan, yarım kalan tarımsal projeleri geçen yıl da size anlattım ama bir arpa boyu yol ilerleyemedik. Koçhisar tarımsal sulama kanalı, Osmancık, Laçin, Dodurga ilçelerimizin 60 bin dekar arazisini sulayacak Obruk Dutludere tarımsal sulama kanalı yıllardır yarım kaldı. Çorum Sungurlu Diği göleti, söz verildi, hâlâ bitirilemedi. Çorum Sungurlu Kırankışla Barajı'nın kamulaştırılması ve isale hattı ihalesi hâlâ yapılmadı. Çorum merkeze bağlı Serban köyü göleti ve tarımsal sulama kanalı ile Harmancık köyü göleti projesinin ihalesi yapıldı ama ödenek yok. Şeyh Mustafa köyü göleti ve sulama kanalları on yıldır yapılmadı. Büğdüz Esençay köyüne membran havuz yapıldı ama su bulamadığınız için, suyu getiremediğiniz için havuzlar çürüyor. Kargı Tosya Kızlaryolu Barajı yıllardır bitmedi. Süreyyabey Barajı tarımsal sulama kanalı bitmedi. Osmancık içme suyu ve arıtma tesisi, Çorum Boğazkale Emirler köyü gölet projesi, Uğurludağ Başkışla göleti ve sulama projesinin ihalesi yapıldı ama bir çivi dahi çakılmadı. Çorum İskilip göleti sulama kanalı, İskilip Kayaağzı köyü tarımsal sulama göleti projesi, Çorum, Bayat, İskilip, Uğurludağ ilçelerinde 86 bin dekar araziyi sulayacak olan Tımarlı 2 Kızılırmak Sulama Projesi, Çorum Mecitözü Hıdırlık göleti kapalı sulama sistemi, Çorum Oğuzlar Yağmur Deresi göleti sulama kanalı, Çorum Sungurlu Kaledere Sarıcalar barajının yapımı, daha birçok proje yarım kaldı, yılan hikâyesine döndü. Bu saydığım projelerin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman biteceklerini sizden öğrenmek istiyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ