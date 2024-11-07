YEDAŞ yetkilileri Vali Çalgan’a yeni görevinden dolayı kutlarken, ziyarette ilimizdeki enerji altyapısına yönelik devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Bölgedeki kaliteli ve sürdürülebilir enerji hizmetlerine yönelik mevcut çalışmalar ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

Bilgi ve Akyazıcı, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde 3 milyondan fazla kullanıcısına kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlayan YEDAŞ’ın enerji altyapısının sürekliliğini sağlamak adına bakım ve onarım faaliyetlerine de önem verdiğini belirterek bu kapsamdaki çalışmaları da anlattı.

Enerji hatlarının düzenli bakımının yapılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan heyet bu çalışmaların enerji kesintilerinin önlenmesi, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve olası arızaların daha hızlı tespit edilerek çözüme kavuşturulması için önemli olduğu da vurguladı.

Vali Çalgan ise YEDAŞ heyetine nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK