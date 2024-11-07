Çorum’un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran için düzenlenen cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı J. Üst. Nuri Uyar, askeri erkân, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gazi Tahsin Taşkıran'ın cenazesi cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaymakam Duman, Taşkıran'ın ailesine Türk Bayrağı takdim ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. 

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Çorumlu sendikacı hayatını kaybetti Çorumlu sendikacı hayatını kaybetti

Editör: İHA AJANS