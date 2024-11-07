İstanbul'da sendika başkanlığı yapan Çorumlu Hüseyin İpek, hayatını kaybetti.

Hak İş Konfedarasyonu'na bağlı Öz-Güven İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı olan Çorumlu hemşehrimiz Hüseyin İpek vefat etti.

Merhumun cenazesi İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi Zekiye Hatun Camii’nde ikindi namazına müteakip helallik alındıktan sonra Çorum’a gönderildi.

İpek’in cenazesi bugün ilimiz Bayat ilçesine bağlı Eskiallibeyköy köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ