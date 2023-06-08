Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Umut Radyo’da yayınlanan “Umut Gençlik Kulübü” programına konuk oldu. Gençlere yönelik projeleri değerlendiren Aşgın, Gazi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Binası alt katının kütüphaneye dönüştürüleceğini açıkladı.

“PROJE İHALE AŞAMASINDA”

Bu şehirde ışıkları hiç sönmeyen bir kütüphane olsun diye yola çıktıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Eski Belediye Taş Binası’nın alt katını 7/24 açık kütüphane haline getiriyoruz. Bu kütüphane de Çorum Belediyesi’nin uhdesinde olacak. Projesi tamamlandı, harika bir proje oldu şu anda da ihale aşamasına geldik. Tarihi konseptiyle gençlerimizin hem ders çalışabileceği, hem teknolojik imkânlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekân olacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.