“Ploey (Asla Yalnız Uçmayacaksın)” filminin gösterildiği etkinlik, çocukların neşeli kahkahaları ve coşkulu katılımıyla büyüleyici ve unutulmaz bir geceye dönüştü.

Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen Redif Kışlası Sinema Günleri, “Ploey (Asla Yalnız Uçmayacaksın)” filmiyle minik sinemaseverlere renkli bir gece yaşattı.

Kaymakamlık Proje Ekibi koordinasyonunda ve Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.

İlçe merkezindeki tarihi Redif Kışlası’nda kurulan dev ekran, akşam saatlerinden itibaren küçük izleyicilerle dolup taştı. Ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklar, keyifli animasyon filmini izlerken hem eğlendi hem de unutulmaz anlar yaşadı. Renkli ışıklar ve salondan yükselen kahkahalar, İskilip’te sinema kültürünün canlılığını gözler önüne serdi.

Etkinliğin ardından yetkililer, filmlerin temininde destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Miniklerin yoğun ilgisinin altını çizen yetkililer, “Katkı veren herkese teşekkür ederiz” mesajını paylaştı. Bu coşku, ilçede kültürel ve sanatsal etkinliklere olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe katılan aileler, çocukların hem eğitici hem de eğlenceli bir film izlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Miniklerin yüzündeki sevinç ve gözlerindeki heyecan geceye ayrı bir anlam kattı. İlçede benzer sinema günlerinin gelenekselleşmesi yönünde gelen yoğun talepler, İskilip’te kültür-sanat faaliyetlerinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

