Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tahtasız mesajında TBMM’de milletin sesi olmaya ve “Hak, Hukuk, Adalet” için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlamasıyla birlikte, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Tahtasız, yeni yasama yılında da Meclis çatısı altında Çorum'un ve tüm milletin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Mücadele vurgusu yapan Tahtasız, “Yılmadan, yorulmadan, Hak, Hukuk, Adalet için mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yasama yılının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Tahtasız şu görüşlere yer verdi: “ Halkımızın umut ve beklentileri çok. Temennimiz önceki dönemlerin aksine halkın yararına olan kanunların görüşülmesi, asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi, kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağdurları, atanmayan öğretmenler, üniversite mezunu işsiz gençler, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler, birilerinin değil ülkenin ekonomisini düze çıkaracak adımlar atılması, çiftçinin kanunen hak ettiği destekleri alacağı bir sürecin başlatılması gibi kangren olmuş sorunların öncelikle ele alınmasıdır.

Toplumun beklentilerini karşılayacak, mağduriyetleri giderecek, adalete olan inancı yeniden canlandıracak bir yaşama yılı olmasını beklediğimizi, halkın yararına olan her kanun teklifinde açık destek vereceğimizi, rant odaklı kanun tekliflerinin, ormanı, doğal ve kültürel zenginliklerimizi yok edecek düzenlemelerin karşısında duracağımızı, 2026 yılı bütçesinin halk odaklı yapılması için mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu yasama yılında yine ülkemiz için, çok sevdiğimiz memleketimiz Çorum için aynı eforla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çorum’u ve Çorum’un sorunlarını açık yüreklilikle Meclis gündemine taşıyacağız ve takibini yapacağız. İlimizi Meclis’te temsil eden diğer parti milletvekilleri ve Çorum kökenli milletvekillerimize “Çorum’un çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesi ve yarım kalan yatırımların tamamlanması için” el uzatmaya, işbirliğine davet etmeye devam edeceğiz.

Milletvekili seçildiğim gün ettiğim yemine sadık kalarak; “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine” bir kez daha and içiyor, halkımıza içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

Milletvekili Tahtasız mesajında milletvekili seçildiği günden bugüne kadar 315 soru önergesinde imzası olduğunu, bunlardan Çorumla ilgili olan 177 tane soru önergesi bulunduğunu, 157 genel kurul, 116 ise komisyon konuşması yaptığını, 6 kanun ve 5 araştırma önergesinde ise imzası bulunduğunu özlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi