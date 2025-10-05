Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, “Çorumumuz ve milletimiz için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

1 Ekim'de başlayan TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı, AK Parti Çorum milletvekillerinin de katılımıyla çalışmalarına başladı. Yeni yasama yılının ilk günlerinde, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya'dan birlik mesajı geldi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yeni döneme ilişkin bir açıklama yaptı. Paylaşımında, Çorum ve Türkiye için ortak çalışma iradesini vurgulayan Ahlatcı, “Çorumumuz ve milletimiz için omuz omuza, gönül gönüle, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi