Osmanlı padişahlarından 2. Beyazıt tarafından Çorum'un Osmancık ilçesinde 1469 yılında sekizgen planlı olarak yaptırılan tarihi Koyunbaba Türbesi’nin, restorasyon projesi İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca hazırlanırken Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. 3 milyon 552 bin 850 TL’ye mal olacak restorasyon çalışmaları 300 günde tamamlanacak.

Meydan evi yapılacak, tarihi aşhane hizmete girecek

Koyunbaba Türbesi’nin Restorasyon çalışmaları çerçevesinde türbe önündeki eklenti yıkılırken, özgün malzemesiyle meydan evi yapılacak, aşhane hizmete girecek. Türbenin restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yıpranmış malzemeler aslına uygun şekilde restore edilecek, bozulan ve yıkılan yerler özgün malzemesiyle birlikte yenilecek. Ayrıca türbe avlusu içerisinde bulunan eklenti yıkılırken, çevre düzenlemesi çalışması yapılarak şadırvan, kamelya gibi yapılar ve çevre düzenlemeleri yer alacak.