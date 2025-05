Çorum’un Osmancık İlçesi Zeytin Deresi bölgesindeki Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerinde başlatılan maden arama çalışmalarına ilişkin tepkilerle ilgili Osmancık Muhtarlar Derneği'nden açıklama geldi.

Muhtarlar, orman tahribatına karşı hassasiyet gösterilmesini isterken, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın köy yerleşim alanlarının korunacağı yönünde güvence verdiği bildirildi.

Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çalışkan, Zeytin Deresi bölgesindeki Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerinde yürütülen maden arama faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Mustafa Çalışkan, bölge muhtarlarıyla birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile yaptıkları görüşmede, ormanlık alanlarda oluşan tahribatı ve köylülerin endişelerini aktardıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Mustafa Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, köylerdeki ormanlık alanların korunması için Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden yerinde inceleme talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Zeytin Deresi muhtarları olarak, Aşağızeytin ve Yukarızeytin köylerimizde başlatılan maden aramaları nedeniyle ormanlarımızda meydana gelen tahribatları, Milletvekilimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda kendilerine aktardık. Orman Bölge Müdürlüğünden yetkililerin bölgede inceleme yapması talep edilmiş olup yarın her iki köyümüzde de incelemelerde bulunacaklardır."

Çalışkan, Milletvekili Kaya'nın her iki köyün yerleşim yerlerinin korunacağına dair net bir taahhütte bulunduğunu da vurguladı. Çalışkan, açıklamasında, süreci provoke etmek isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizerek: “Vekilimiz tarafından kesin bir dille ifade edildiği üzere, her iki köyümüzün yerleşim yerleri korunacaktır. Bu hassas süreçte iki köy halkını yalan beyanlarla kışkırtmaya çalışanlara kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur. Dışarıdan gelen, provokasyon amaçlı ve karşıt görüşlü kişilerin tahrik edici sözlerine kulak verilmemesi gerekmektedir” dedi.

ENERJİ BAKANI

İLE GÖRÜŞME

Açıklamada ayrıca Milletvekili Kaya'nın, bölgedeki elektrik altyapı eksikliklerini gidermek için de girişimlerde bulunduğu belirtildi. Mustafa Çalışkan, Milletvekili Kaya’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yapılacak görüşmede bu konuyu gündeme taşıyacağını belirterek, şunları ekledi: “Vekilimizin Enerji Bakanımızla bu önemli konuyu görüşeceği ve Zeytin Deresi köylerimizin yaylalarına elektrik hattı çekilmesi için yoğun girişimlerde bulunduğu, muhtar arkadaşlarımız tarafından bizzat müşahede edilmiştir”

Çalışkan, köy halkına bu süreçte sağduyulu olunması çağrısında bulunarak, muhtarlar ve Oğuzhan Kaya’nın ortak görüşünün, köylerin huzurunu korumak ve yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olunması yönünde olduğunu kaydetti.

Toplantıya Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı ve Konaca Köyü Muhtarı Mustafa Çalışkan, Karalargüney Muhtarı Samitdin Güler, Kuz Köyü Muhtarı Burhan Çıplak, Alibey Köyü Muhtarı Zeki Sarı, Avlağı Köyü Muhtarı Muharrem Demir, Kuzhayat Köyü Muhtarı Seyfettin Özdemir, Pelitçik Köyü Muhtarı Ramazan Çelik, Aşağızeytin Köyü Muhtarı İsmail Çil, Aydın Köyü Muhtarı Mustafa Temizkan, Yukarızeytin Köyü Muhtarı Hasan Ergim ve Kamil Köyü Muhtarı Hüseyin Dönmez hazır bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR