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Çorum Belediyesi’nin belediye sınırları içerisinde Valiliğin de belediye sınırları dışında ecdat yadigârı tarihi eserlerin hem restorasyonu hem de ihyası konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Mustafa Çiftçi, “İl merkezimizde ve ilçelerimizde çok sayıda tarihi yapının restorasyonunu tamamladık. İlimizde çok sayıda Selçuklu eseri var. Bu toplantıdan sonra inşallah Çorum Kalesi de ihya edilmiş olacak. Bunu Belediyemiz, İl Özel İdaremiz, İl Kültür Müdürlüğümüz hep beraber el birliğiyle yürüteceğiz.” dedi.