Ankara’da Yeni Malatyaspor ile oynanan 5.hafta maçını 100’e yakın Kırmızı-Siyahlı taraftarlar izledi.

Trendyol 1.Lig 5.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK, Ankara’da Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Aktepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada her deplasmanda olduğu gibi bu deplasmanda da Kırmızı-Siyahlı taraftarlar tribündeki yerini aldı. Çorum’dan 50’e yakın taraftarın maça gittiği öğrenilirken, 50’e yakın taraftarın da Ankara’da yaşayan Çorumlular olduğu öğrenildi. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren Çorum FK’lı taraftarlar 4-0’lık galibiyetin ardından takımı tribüne çağırarak galibiyeti birlikte kutladılar.