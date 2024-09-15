Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 3 maç ardan sonra ilk 11’de değişiklik yaptı.
Özbalta, Yeni Malatyaspor maçında, ligin ilk haftasından beri performansı ile eleştirilerin odak noktasında yer alan Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa’yı kulübeye çekerken, Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou’ya ilk 11’de görev verdi. Avounou, 55.dakikada attığı golle farkı üçe çıkarırken, 56’da yerini Boudjemaa’ya bıraktı.
Çorum FK formasıyla ilk golünü atan Kongolu oyuncu, Türkiye kariyerindeki gol sayısını ise 6’ya çıkarttı. Türkiye’de daha önce Ümraniyespor formasıyla Süper Lig’de top koşturan Avounou, İstanbul ekibinde 5 gol atmıştı.
Editör: HABER MERKEZİ