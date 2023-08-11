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Trendyol 1.Lig 1.hafta maçında İstanbul’da Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK’da Teknik Direktör Tahsin Tam kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yaşayan Çorumlu taraftarların ve Çorum’dan gidecek olan taraftarların kritik maçta en büyük gücü olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, taraftarın desteği ile sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Çorum FK camiasının yıllardır beklemiş olduğu 1.Lig hasretine geçen yıl son verdiklerini ifade eden Tam, “Temmuz ayının 2’sinden itibaren çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ettik. Yeni transferlerimizin adaptasyon sorununu çözmek ve takımı en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir çaba gösterdik. Çalışmalarımız bugüne kadar gayet iyi geçti. Hiçbir sakatlığımız mevcut değil. Oyuncularımız iyi durumda. Rakibimize gelince hücum hattında ve belli bölgelerde oyuncu kalitesini koruyan bir takım asla küçümsenecek bir takım değil. Lige iyi bir start verip Tuzla maçı ile birlikte başlayan serüvende diğer maçlarda da taraftarımızı mutlu etmek için gayret gösteriyoruz. Biz gücümüzü taraftarımızdan alıyoruz. O yüzden taraftarımızdan ricam takımımızı maçın başlangıç düdüğünden son düdüğe kadar desteklemesini istiyorum. Biz Tuzla deplasmanında taraftarımızın gücünü arkamızda hissedeceğiz. Bu güç ile birlikte sezona iyi bir sonuçla başlamayı hedefliyoruz” dedi.