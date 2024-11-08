Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul alım-satım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini eklerken, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tapu işlemlerinin daha güvenli şekilde yapılması amacıyla eski tip nüfus cüzdanı kullanımına son verilecek.

ESKİ KİMLİKLER TAPU DAİRELERİNDE GEÇERLİ OLMAYACAK

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgilere göre, halihazırda eski tip nüfus cüzdanı kullanan vatandaşların, mevcut kimliklerini yeni tip kimlik kartları ile değiştirmeleri için belirlenen bir son tarih bulunmamakta.

Bir başka deyişle vatandaşlar, yeni yılda da arzu etmeleri halinde eski tip kimliklerini resmi dairelerde kullanabilecek. Buna karşın bazı kurumlar, ek güvenlik tedbirleri amacıyla eski nesil nüfus cüzdanlarını kabul etmeme hakkına sahip olabilecek. Bu doğrultuda söz konusu kısıtlama uygulamasını ilk hayata geçirecek kurum tapu müdürlükleri oldu.

YENİ UYGULAMA 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Tapu dairelerinde yapılacak işlemlerde, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartı kullanılması şartı aranacak. Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar ise gayrimenkul satın alamayacak ya da mevcut taşınmazlarının satışını gerçekleştiremeyecek.