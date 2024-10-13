Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulurken, tapu işlemleriyle ilgili detay dikkat çekti.

Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan tutarlar işlemden önce vergi dairesine ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL alınacak. Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarını artırmak amacıyla yapılan düzenlemeye göre, tapu işlemlerinde taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde 375 lira katılma payı alınacak.

Ayrıca, noterlerde ilk defa tescil edilecek araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her türlü satış ve devir işlemlerinde 1500 lira katılma payı uygulanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem