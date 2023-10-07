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Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam da Bandırmaspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu dile getirdi. Bandırmaspor'un kanatlardan çok fazla hücum organizasyonu yaptığını vurgulayan Tam, "Maçın kontrolünü 60 ila 70. dakika arasında sadece kaybettik. Çok faul ve duran toplar oldu. Duran toplardan sıkıntı yaşayabileceğimiz pozisyonlar ortaya çıktı ama yakaladığımız net fırsatları değerlendirebilseydik rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Deplasmanda iyi bir rakibe karşı alınan 1 puan da bizim için bir başarıdır. Olağanüstü mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.