Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu ve ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Namağlup başladığımız bir maçtı. Lige 4’te 4 ile başlayıp geçtiğimiz hafta Van FK ile berabere kaldık. Camianın hep birlikte şampiyonluğa odaklandığını görüyorum. Tabii bizde de o motivasyon var ama geçen hafta alınan beraberliğin takımın üzerindeki etkilerini gördüm. O beraberliğin negatif etkileri bence bu maça da yansıdı. Özellikle maçın başında oyunun içine giremeyen oyuncu sayımız fazlaydı. Gerekli hamleleri yapmaya çalıştık. 2 basit gol yedik. Futbolun içinde böyle şeyler var. Tabii ki maç ta kaybedeceğiz, puan da kaybedeceğiz. Bu takım şampiyonluğu yakalayacak güçte. Lig boyunca 30 küsur maçın hepsini kazanmamız söz konusu olamaz. Biz de kazanmak isteriz ama bu imkansıza yakın bir şey. Hemen kendimizi yenileyerek önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Kaybedilen 3 puan bizlerin de tabii ki moralini bozdu ama net bir şekilde söyleyebilirim ki bu kadronun şampiyonluğu yakalayabilecek gücü var. Yeter ki gerekli öz eleştiriyi yapabilelim" diye konuştu.

