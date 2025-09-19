Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında konuk olduğu İstanbulspor’a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Kırmızı-siyahlı takım bu sezon ilk kez yenildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan ve Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu’nun yönettiği maçta Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, son Vanspor maçının 11’inden Samudio’yu kulübeye çekip Geraldo’ya forma verdi.

Maça iyi başlayan İstanbulspor 12.dakikada Loshaj’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Arca Çorum FK oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışırken, İstanbulspor hızlı hücumlarla farkı artırmaya çalıştı. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca Arca Çorum FK soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıya Geraldo’nun yerine Aleksic, Pedrinho’nun yerine ise Oğulcan değişiklikleriyle başlayan Arca Çorum FK rakip kaleye ataklarını sıklaştırırken, 57’de Oğuz Gürbulak’ın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

İlerleyen dakikalarda galibiyet golünü arayan Arca Çorum FK savunmasında açıklar verirken, 67’de hızlı gelişen İstanbulspor atağında Krstovski topu ağlarla buluşturunca İstanbulspor ikinci kez öne geçti.

2-1’den sonra teknik direktör Tahsin Tam yaptığı oyuncu ve taktik değişiklikle tüm riskleri alırken, 90+4’te Mendy’nin golü geldi. Bu golle sahadan 3-1 galip ayrılan İstanbulspor puanını 10’a yükseltirken, ilk yenilgisini alan Arca Çorum FK 13 puanda kaldı.