İkinci yarıya Amedspor yenilgisi ile başlayan Arca Çorum FK'da transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Sportif Direktör Mustafa Soley'in transferi kapattık söylemine rağmen Kırmızı-Siyahlı yönetim Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda 1.Lig'in en önemli oyuncularından biri olan Bodrumspor'dan Fredy Alfredo transferini bitirmek üzere. Angola'lı oyuncu ile prensipte anlaşma sağlayan Arca Çorum FK yönetimi ufak pürüzlerin giderilmesi halinde yarın oyuncuya resmi imzayı attırması bekleniyor.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Bodrumspor forması ile 10 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.