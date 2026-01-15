Çopraşık takımı sorumlusu Kadir Bolat yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir sporcularının bilgisi dışında veya herhangi bir şekilde AK Parti’ye üye yapılmadığını ifade ederken, “…Alaca ilçemizi temsilen turnuvaya Çopraşık Spor adıyla katılım sağlayan takımımızla ilgili bu iddiaların tamamı gerçeği yansıtmamaktadır. Çopraşık Spor bünyesinde yer alan hiçbir futbolcumuz, bilgisi dışında veya herhangi bir şekilde AK Parti’ye üye yapılmamıştır.

Takımımızı ve sporcularımızı zan altında bırakan, doğruluğu araştırılmadan yapılan bu açıklamayı esefle kınıyoruz. Sporun birleştirici ruhuna ve amatör sporcuların emeğine zarar veren bu tür asılsız iddiaların kamuoyunda yanlış algılara yol açtığını önemle vurgulamak isteriz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Çopraşık Spor olarak sporun ve fair-play ruhunun her zaman yanında olduğumuzu, sporun hiçbir şekilde siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.