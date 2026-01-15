Orta hakem Raşit Yorgancılar, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 6 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alırken, tek galibiyetinde, 2022-2023 Sezonunda, sahasında Arnavutköy Belediye’yi 2-0 yendi. Çorum temsilcisinin önceki sezon sahasında Keçiörengücü’ne 3-2 kaybettiği maçta da düdük çalan Yorgancılar, Çorum temsilcisinin 2020-2021 Sezonunda 2-2 biten Ankara Demir (D), 2021-2022’de 1-1 biten Bodrum FK, 2022-2023 Sezonunda ise 1-1 Menemen FK( D) ve 2-2 sona eren Afyonspor maçlarını da yönetti.

Arca Çorum FK’lı futbolcular bu maçlarda 19 sarı, rakip takım sporcuları ise 17 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Konyalı hakem, Adana Demirspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.