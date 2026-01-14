Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 17.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Düzce Cam Düzcespor’un konuğu oldu. Düzce Şıralık 2 No’lu Saha’da oynanan maçta ev sahibi Düzcespor üstün bir oyun sergiledi. İlk dakikadan itibaren Çorum FK kalesinde daha üretken olan Düzcespor maçı Talha, Berat, Oğuz ve Sinan’ın golleri ile 4-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Düzcespor puanını 37’e yükseltirken, konuk Arca Çorum FK ise 10 puanda kaldı.