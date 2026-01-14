Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Hentbol Yarı Final Grup Birinciliği Burdur’da devam ediyor. 8 okulun 2 grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği yarı final grup birinciliğinde Çorum temsilcisi Eti Anadolu Lisesi A grubunda yer aldı. İlk maçında ilk maçında Antalya temsilcisi Halil Akyüz Anadolu Lisesi ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 26-16 kazanmayı başardı. İkinci maçında ise İzmir Hayrettin Duran Anadolu Lisesi ile karşılaşan Eti Anadolu Lisesi sahadan 21-21 beraberlikle ayrılırken, üçüncü maçında ise Yozgat temsilcisini 28-14 yendi ve grubunu averajla ikinci sırada tamamladı.

Çapraza kalan Çorum temsilcisi bugün saat 09.30’da Burdur Merkez Spor Salonu’nda B grubu birincisi Antalya 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile final maçına çıkacak. Bu maçı kazanan Türkiye finallerine adını yazdıracak.