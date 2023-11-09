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Musab-Hasan-Fevzi ve Muhammet Ali Bektaş'ın anneleri, Yargıtay Üyesi Veysel Bektaş ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş'ın yengeleri Arife Bektaş, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Arife Bektaş'ın cenazesinin Cuma namazından sonra Akşemseddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.