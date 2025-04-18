Eğitim-Bir-Sen olarak 15 Nisan 2025 tarihli Kurum İdari Kurulu toplantısında, norm kadro fazlası sayılan öğretmenlerin tercihte bulunmaya zorlanmamasını, res’en atamaya tabi tutulmamasını talep ettiklerini dile getiren Fatih Okumuş, Talebimizi dikkate alarak öğretmenlerin haklı taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyen Bakanlık, norm kadro fazlası öğretmenlerin res’en atamalarını durdurdu; tercihte bulunarak yer değişikliği yapanlar için de iptal hakkı tanıdı” dedi.

Okumuş, “Öğretmen atama ve yer değişikliği sürecinde mağduriyet üretecek res’en atama işlemelerinin sona erdirilmesi yerinde ve doğru bir adım olmuştur. Aynı yaklaşımın sözleşmeli öğretmenler için de sergilenmeli, sözleşmeli öğretmenlerin de res’en atamaya tabi tutulmaması yönünde karar alınmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK