Proje okullarında yaşanan gelişmeleri MHP olarak yakından takip ettiklerini belirterek görev süresi uzatılmayan öğretmenlerin diğer okullara atanmak üzere belirlenen bir takvim çerçevesinde yönlendirildiğini ve yerlerine ise başka okullardan atamaların yapıldığını söyleyen Çıplak, bu atamaları gerekçe gösteren bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, öğrencileri de eylemlerine dâhil etmek üzere çeşitli girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Bu sendika ve STK’ların öğrencileri günlük politik amaçlarına dâhil etme çabasının kabul edilemez olduğunu belirten Çıplak; “Zira Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin disiplinle ilgili maddeleri, öğrencilerimizin bu tür eylemlere katılımına açıkça izin vermez. Çorum olarak, bu tip olayların şehrimize zarar vermesi ve bu olayların ilköğretim öğrencilerine indirgenmesi, durumun hassas yapısına uygun değildir.

Tavsiyemiz, ilköğretim öğrencilerimiz üzerinden siyaset yapılmamasıdır. Bu sendika ve STK’ların düşüncelerine elbette saygı duyuyoruz. Ancak bu düşünceler dile getirilirken, öğrencilerimizin bu süreçlere alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyor ve kınıyoruz. Öğrencilerimizi korumak, onları kamu düzenini sarsıcı faaliyetlerden uzak tutmak bu ülkedeki her vatandaşın asli görevidir. Konunun yakın takipçisi olmaya ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR