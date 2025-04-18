Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz’ü ziyaret etti.

Çorum’un kültür ve turizm alanındaki projeleri için anlamlı ziyarete ilimizde hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar istişare edildi.

Başkan Aşgın ziyarette Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı ve Genel Müdür Birol İnceciköz'e gösterdikleri samimi misafirperverlik ve verdikleri kıymetli destekler için teşekkür etti. Ziyaret, kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması adına atılacak adımlar açısından verimli geçti.

Editör: HABER MERKEZİ