Gerçekleştirilen ziyarette, teşkilat çalışmaları ve yerel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Çıplak, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun son derece iyi olduğunu vurgulayarak, “Türk Dünyasının Bilge Lideri, Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ettik. Kendilerinin gayet sağlıklı olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Teşkilatlarımız adına emir ve talimatlarını aldık. Sayın Genel Başkanımız, tüm teşkilatlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize selam ve muhabbetlerini ilettiler. Yüce Mevla’dan, Liderimize sağlıklı ve uzun ömürler ihsan etmesini niyaz ediyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ