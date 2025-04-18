Geçtiğimiz gün hastalığı nedeni ile tedavi görmekte olduğu İstanbul Koç Hastanesi’nde hayatını kaybeden Keziban Tuzcu’nun cenazesi dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Tanınmış iş insanları Ömer Faruk Tuzcu’nun annesi, önceki dönem AK Parti Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu’nun yengesi olan Keziban Tuzcu’nun cenazesine AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Belediye birim amirleri, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ