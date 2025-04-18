İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Anadolu Lisesi önünde kitlesel basın açıklaması düzenleyen Eğitim-İş Çorum Şubesi bir diğer eylemini de 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi önünde gerçekleştirdi.

Eğitimde adalet, atamalarda liyakat isteyen Eğitim-İş Sendikası üyeleri ve veliler, eylemin ardından halay çekerek uygulamaları protesto etti.

Eyleme CHP Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaya, CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri de destek verdi.

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, proje adı altında öğretmenlerin sürgün edildiğine dikkati çekerek, “Bugün öğretmenler kıyıma uğruyor, sürgün ediliyor. Okulların yıllardır oluşan iklimi darmadağın ediliyor. Öğrencilerin sınava aylar kala alıştığı öğretmenlerinden koparılması, eğitimde istikrarı yok ediyor. Bu bir proje değil, bir tasfiye operasyonudur” dedi.

Üreyen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştirerek, “Aynı okulda yıllarca çalışan öğretmenleri bir gecede sürgün etmek hangi pedagojiye, hangi hukuk devletine, hangi kamu vicdanına sığar?” sorusunu yöneltti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesinin eğitimin kamusal bir hak olduğu ve tüm çocuklara eşit, bilimsel, laik, parasız ve nitelikli biçimde sunulması gerektiği anlayışı üzerine inşa edildiğini söyleyen Tuba Üreyen: “Ne yazık ki bu anlayış, özellikle son 20 yıldır sistemli bir biçimde tasfiye edilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, kamusal eğitim ideali yerle bir edilmiş, Millî Eğitim Bakanlığı anayasal sorumluluğu olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlama görevini açıkça reddeder hâle gelmiştir. Bu ret, sadece sözde değil; uygulamada da kendisini göstermektedir. Bunun en somut örneği ise "proje okulları" adı altında sürdürülen politikadır” şeklinde konuştu.

Köklü okulları emekle, alın teriyle, yılların birikimiyle yetiştirdiği öğretmenlerin bir bir tasfiye edildiğini ve bunun sadece bir personel değişimi olmadığını, bir hafıza, bir kültür, birikim ve Cumhuriyet’in eğitim anlayışının sistemli biçimde tasfiyesi anlamına geldiğini anlatan Eğitim-İş Şube Başkanı Üreyen: “Eğitim-İş olarak biz, hiçbir öğretmenimizin yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, bu hukuksuz atamalara karşı her türlü yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Proje değil, adalet istiyoruz! Bu adaletsizliğe karşı yalnız biz değil, halk da sessiz kalmıyor. Ülkenin dört bir yanındaki birçok köklü okulda, öğrenciler ve mezunlar, yıllarını eğitime vermiş öğretmenlerine sahip çıkmak için eylemler başlatmıştır. Gençlerimiz, kendilerine ışık tutan öğretmenlerinin yanında durarak yalnızca bir hak ihlaline değil; Cumhuriyet’in eğitim anlayışına da sahip çıktıklarını haykırmaktadır. Bu dayanışma, karanlığa karşı yanan umut ateşidir. Ve biz o ateşi birlikte büyüteceğiz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ