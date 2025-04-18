Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Ahlatcı Holding, Konya’da hayata geçireceği büyük ölçekli Alışveriş Merkezi (AVM) projesi için çalışmalara resmen başladı. 200 milyon dolarlık dev yatırımın ilk adımı olan zemin etüdü çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Ahlatcı Holding tarafından yürütülen projede mimari çizimlerin tamamlandığı ve inşaat sürecinin yaklaşık 2.5 yıl süreceği belirtildi. Konya şehir merkezinde planlanan AVM, tamamlandığında çok sayıda markaya ev sahipliği yapacak ve bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Hatırlanacağı üzere, Konya’da daha önce faaliyet gösteren alışveriş merkezi 2017 yılında alınan kararla yıkılmış, ardından bu alanın büyük bir yatırım projesine dönüştürüleceği açıklanmıştı.

Ahlatcı Holding’in yeni AVM projesi, hem şehirdeki ticari canlılığı artıracak hem de istihdama katkı sağlayacak nitelikte olacak. Proje kapsamında yüzlerce kişiye istihdam imkânı sunulması ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor. Bölgedeki perakende, hizmet ve yeme-içme sektörlerinin bu yeni projeyle birlikte ivme kazanması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi