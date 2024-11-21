Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yaptığı taktik içerikli antrenmanla Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana tedavisi süren Loick Landre ve hasta olan Durel Avounou katılmazken, sakatlıktan yeni dönen Ahmet Said, Burak Süleyman ve Kasongo takımdan ayrı bireysel çalışma yaptılar.

Kırmızı-siyahlı ekip bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.