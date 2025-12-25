Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde Bülent Üstünel Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Oğuz Gürbulak katılmazken, diğer oyuncular ise hazır bulundu. Antrenman öncesi saha içerisinde bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam oyuncularına Erzurumspor maçının önemini anlattı. Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam ederken, son bölümde ise çok kaleli taktik bir oyun oynattı. Bu çalışma esnasında özellikle orta saha ve hücum oyuncularının hırsı dikkatlerden kaçmadı. Açma germe hareketleri ile antrenman sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar yarın yapacağı antrenman ile Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.