Erzurumspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleşen antrenman öncesi Paraguaylı futbolcu Braian Samudio basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Erzurum maçını değerlendiren deneyimli kanat oyuncusu karşılaşmanın seyir zevki açısından oldukça iyi bir maç olacağına vurgu yaptı. Erzurumspor’un iyi bir takım olduğuna da vurgu yapan Samudio, “Bizde iyi bir takımız dominant bir oyun oynuyoruz. Bence seyir zevki yüksek bir maç olacak. 3 puanla dönüp şampiyonluk hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Çorum FK’daki performansı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Samudio, “Yeni bir takıma, yeni bir lige geldiğiniz zaman adaptasyon süresine ihtiyaç oluyor. Ama son zamanlarda son haftalarda kendimi çok iyi hissediyorum. Performansımdan memnunum. Son maçta da kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ORADA OYNARIM

Açıklamasının devamında hangi pozisyonda daha iyisin sorusunu da içtenlikle cevaplayan deneyimli futbolcu, nerede oynadığının bir önemi olmadığını hocasının hangi pozisyonda görev vermesi halinde en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağını ifade etti.

DAHA AKICI OYNUYORUZ

Hüseyin Eroğlu’nun gelmesi ile birlikte takımda nelerin değiştiği sorusu üzerine açıklamalarına devam eden Samudio, “Hocamız geldiğinden beri biraz değişim gösterdik. Hüseyin Hocamız çok tecrübeli. Hüseyin Hoca sadece bu ligleri değil Avrupa liglerini de yakından takip ediyor. O liglere hakim olduğu için bizlerde yabancılar olarak çok zorluk çekmiyoruz kendisi ile iletişim kurarken. Hocamızın geldiğinden belli daha akıcı, taktiksel ve daha sistemsel oyunlarımız var. Takıma bir mantalite oluşturmaya çalışıyor. Bunu da başarabildiğimizi düşünüyorum” dedi.