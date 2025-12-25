Arca Çorum FK Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu bugünkü antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek hafta sonu oynanacak olan Erzurumspor maçını ve transfer sürecini değerlendirdi.

2025 yılının son maçını Erzurumspor ile oynayacaklarını ifade eden Eroğlu, bu maçı kazanarak yılı en iyi yerde tamamlamak istediklerini vurgu yaptı. Birçok takımın olduğu gibi Çorum FK’nın hedefi olan bir takım olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Hedeflerimiz doğrultusunda hafta sonu Erzurum’da kritik bir maç daha oynayacağız. Erzurumspor’un da durumu belli. Zor bir maç bizi bekliyor orada. Bizim de durumuz belli. Son haftalarda iyi bir oyunumuz var. Aldığımız sonuçlarla da yukarı tırmanmaya başladık. Önemli olan iyi bir skorla dönerek ilk ikiye daha çok yanaşmak bu yılı iyi yerde bitirmek istiyoruz. Erzurumspor’un duran top gibi önemli silahları var. Bizde bunun farkındayız. Bizde güçlü bir takımız” dedi.

LİSTEMİZ HAZIR

Devre arasında gerçekleşecek olan transferler sorusu üzerine açıklamalarına devam eden Eroğlu, “Bütün kulüplere sorsanız her teknik adam devre arasında birçok transfer talebinde bulunabilir. Ama devre arasında transfer çok kolay değil. Kimse performans aldığı oyuncusunu vermek istemez. Elindeki oyuncu da kıymetlidir. İhtiyacımız olan oyuncular ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Listemiz hazır. Başkanımız ile çalışmaları yapıyoruz. Ama şuan maçlar devam ediyor. Erzurum maçını oynadıktan sonra 9’unda bir maçımız daha var. Bu süreçte transfer yapmak mevcut oyuncu kadrosunu da etkileyebilir. Biz oyuncularımızdan en yüksek verimi almak zorundayız. O yüzden bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Transfer gelebilir ama eldeki oyuncuyu da geliştirmek ondan performans almak en büyük görevimiz. Bazı oyuncularımıza da bu gelişimi son maçlarda görüyorsunuz zaten” dedi.

OĞUZ ERZURUM MAÇINDA DA YOK

Sakat oyuncuların durumu hakkında soruların soruyu da içtenlikle cevaplayan tecrübeli teknik adam, “Sakat oyuncularımızdan Oğuz’un sakatlığı devam ediyor. Erzurumspor karşısında da forma giyemeyecek. Geraldo’nun sakatlığı zaman zaman nüksediyor. Ondan da yüzde yüz performans alamıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra kendisine görev vereceğiz. Biz sağlık durumu iyi olanlardan en iyi performansı almaya çalışıyoruz. Sakat oyuncularda hazır hale geldiklerinde forma şansı bulacaktır” ifadelerini kullandı.

BİZİM LİGİMİZ ÇOK ENTERESAN

Trendyol 1.Lig’in çok enteresan bir lig olduğuna da vurgu yapan Eroğlu, 7-8 takımın ilk ikiye girmek için mücadele ettiğini söyledi. 1.Lig’de ikinci yarının daha çok zor geçeceğinin de altını çizen Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Bu ligde ikinci yarı daha zorlu geçiyor. Daha çok puan kaybı oluyor. Her takım ilk ikide veya Play-Off’ta olmak istiyor. Oyun gücü iyi olan kadrosunu daha ekonomik kullanan sezon sonunda yukarıda olacaktır. Her kulüpte iniş-çıkış olacaktır ama bu süreçte istikrarı sağlayan takım başarılı olacaktır” dedi.

KAMPIMIZ 2 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Erzurumspor maçının ardından takıma 4 gün izin vereceklerini de belirten tecrübeli teknik adam, 2 Ocak’ta kam programının başlayacağını söyledi. Çok fazla ara olmadan 9 Ocak’ta tekrardan lig maçına çıkacaklarının da ifade eden Eroğlu, kamp programını şuan düşünmediklerini tamamen Erzurumspor maçına odaklandıklarını ifade etti.

Maçtan sonra dinlenme vereceğiz. 2 Ocak’ta yeniden başlayacağız. 9’unda da ikinci yarının ilk maçını oynayacağız. Ona göre programımızı yaptık. Önce maçı geçip sonra programı uygulayacağız.Yılın son maçı ve çok değerli maç.

4-5 OYUNCU ALACAĞIZ

Sayısal anlamda kaç transfer düşünüyorsunuz sorusunu da cevaplayan tecrübeli teknik adam, “Aramıza bu hafta katılan 2 oyuncu oldu. Kadir Seven ile Üzeyir Ergün geldi. Biraz daha kadro derinliğimiz artıyor. Şubat ayının başında gelecek iki oyuncumuz daha var. Kadromuza 4-5 oyuncu katmayı planlıyoruz. Mevkisel anlamda istediğimiz oyuncuların listesi de hazır. Ama dediğim gibi kolay değil. Bu isimler bir anda çıktığı zaman diğer kulüplere de sunuluyor. Fiyatı yükseliyor. Bizim amacımız bu takıma katkı sağlayacak. Şampiyonluk yolunda verimli olacak oyuncuları katmak. Bu kolay değil. Baran başkanımızda çalışıyor” dedi.