Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, Erzurumspor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı ilk yarının son hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman Bülent Üstüner Sahası’nda pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynatırken, Erzurumspor maçının taktik çalışmasından sonra antrenman kaleli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sakaryaspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek iddiasını sürdüren Arca Çorum FK, zorlu Erzurum deplasmanından da puan alarak ilk yarıyı moralli tamamlamak istiyor.

Yolculuk Cumartesi

Arca Çorum FK, Erzurumspor’la deplasmanda oynayacağı ilk yarının son hafta maçına puan parolasıyla hazırlanırken, seyahat programı da belli oldu.

Sportif Direktör Mustafa Soley’in verdiği bilgilere göre, kırmızı-siyahlı takım Pazar günkü maç için Erzurum’a Cumartesi günü gidecek. Otobüsle Ankara’ya gidecek olan kafile, Esenboğa Havaalanından 13.00 uçağı ile Erzurum’a uçacak.