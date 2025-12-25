Sinop’ta düzenlenen Okullar arası Genç Kızlar Hentbol Grup Birinciliğinde mücadele eden Çorum şampiyonu Eti Anadolu Lisesi, tüm maçlarını kazanarak yarı final grubuna yükseldi.

Eti, Gerze Spor Salonu’nda düzenlenen grup birinciliğinde, Sinop Fen Lisesi, Amasya Atatürk Lisesi ve Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile birlikte A grubunda yer aldı. Eti; Seher Topsakal, Yağmur Hicran Aktaş, Deniz Özbakır, Kübra Civan, Eylül Ilıman, Ceyda Ses, Nida Atay ve Cemre Uzunçınar’dan oluşan kadrosuyla, ilk maçında Sinop temsilcisini 31-24, ikinci maçında Amasya Atatürk Lisesi’ni 28-16, üçüncü maçında ise Ordu Cumhuriyet Lisesi’ni 27-20 yenerek grup birincisi oldu ve bir üst grup olan yarı final grubuna yükseldi.

Samsun 19 Mayıs Lisesi, Kastamonu Şehit Ahmet Şahan Spor Lisesi ve Tokat Atatürk Anadolu Lisesi’nin mücadele ettiği B grubu maçları sonunda ise Kastamonu temsilcisi yarı final grubuna yükseldi.

A grubunun ikincisi Sinop Fen Lisesi ile B grubunun ikincisi Tokat Atatürk Anadolu Lisesi arasında oynan grup yarı finali maçını kazanan Tokat ekibi de Çorum şampiyonu ve Kastamonu temsilcisinin ardından yarı final grubuna yükselen üçüncü takım oldu.

YARI FİNALLER OCAK’TA

Yarı final grubu maçları 12-15 Ocak tarihlerinde, Kütahya, Burdur, Erzurum ve Gaziantep’te oynanacak. Eti Lisesi bu 4 ilden birinde mücadele edecek.