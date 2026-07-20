CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın kızı Dr. Safiye Dilan Tahtasız, İzmir Şehir Hastanesi’nde 4 yıllık ihtisasını tamamlayarak Acil Tıp Uzmanı oldu.

Eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ile birlikte büyük mutluluk yaşayan Milletvekili Tahtasız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tarif edilmesi zor bir gurur yaşıyoruz. Zorlu, emek dolu 4 yıllık Acil Tıp Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayıp uzman doktor oldun. Uykusuz nöbetlerin, fedakârlıkların ve sabrın bugün en güzel karşılığını buldu.

Emeklerinle, azminle ve güzel yüreğinle hep örnek oldun. Yolun açık, başarıların daim olsun. Seni yetiştiren annen ve baban olarak seninle sonsuz gurur duyuyoruz. Allah yolunu ve bahtını açık etsin, vicdanını ve şefkatini hiç eksiltmesin.

Seni çok seviyoruz.”

Dr. Safiye Dilan Tahtasız, kendisi gibi İzmir Şehir Hastanesi’nde görev yapan Uzm.Dr. Eren Can Eren ile 11 Mayıs 2026 tarihinde nişanlanmıştı.