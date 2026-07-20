Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Antalya Şubesi, hayırsever hemşehrimiz Ruziye Ertan’ın, kendisi ve geçen yıl kaybettiğimiz merhume kardeşi Fevziye Ertan adına bağışladığı daire ile Antalya’nın en merkezi noktalarından olan Işıklar mevkiinde, 5 yıldızlı Ramada Otel’in karşı sokağında tapulu bir mülke sahip oldu.

ÇEKVA Başkanı Kemal Koçak, eşi Şeref Koçak ile birlikte yıllardır, Antalya’da ve Didim’de yaşayan Ertan kardeşleri tüm etkinliklerine davet ediyor ve ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı olmaya çalışıyordu. Vakfa maddi destekte de bulunan Ruziye Ertan, kardeşi Fevziye Ertan’ın da kaybının ardından, kendisini bir de dolandırıcıların elinden kurtaran Kemal Koçak’a minnet borcunun bir ifadesi olarak, küçük, ama değerli apartman dairesini ÇEKVA’ya bağışlamaya karar verdi.

Hayırsever hemşehrimiz Ruziye Ertan, Vakfa yük olmamak için, 82.300 lira tutan tapu masrafını da kendisi karşılamak suretiyle, daireyi ÇEKVA’ya bağışladı.

Antalya ÇEKVA Başkanı Kemal Koçak, Ruziye Akyol’un geçmişte Milli Eğitim Bakan Sekreterliği yaptığını, merhume Fevziye Akyol’un ise Sayıştay’da üst düzey bir görevde bulunduğunu, her iki kardeşin de hiç evlenmedikleri için çok yakın aile fertlerinin olmadığını belirterek, “Kendilerine eşimle birlikte biz sahip çıktık. Aile büyüklerimiz kabul edip saygıyla hep yanlarında yer aldık. Bugün ise, Vakfımızı tapulu bir mülke kavuşturduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Ruziye ablamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çorumlu üniversite öğrencilerimize burs temin eden bir vakıf olarak, Yüce Allah nezdinde hayırlarının kabul olacağı umudunu ve inancını taşıyoruz” dedi.