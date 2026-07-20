Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu ile Çorum Baro Başkanı Av.Turan Kalıpcı, önceki Çorum Milletvekili ve Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün eşi Hatice Külcü’nün kurucusu olduğu Bilge Çocuk Montessori Anaokulu’nu ziyaret ederek Külcü çiftine “hayırlı olsun” temennilerini ilettiler.

Bekiroğlu ve Kalıpcı, “Çocuklarımızın çağdaş ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesine katkı sunacak bu değerli eğitim yatırımının ilimize ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandılar.