Çorum kültür dünyasının ulu çınarlarından, YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi Atilla Laçin, Çorum Belediyesi tarafından çıkarılmakta olan Şehir Defteri Dergisi’nin ofisini ziyaret etti.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, yine Başkan Yardımcılarından Murat Erdem, Basın Birimi’nden Salih Karslıoğlu ve Dergi’nin Yayın Kurulu’ndan Kent Arşivi görevlileri Mehmet Okumuş ve Nilüfer Aşkın ile sohbet eden Atilla Laçin, Çorum’un kültürel geçmişi ile ilgili bazı anılarını paylaştı.

“Çorum’un yaşayan tarihi” olarak nitelenen bankacı Atilla Laçin, Çorum’un 1960’lı yıllarından 90’lı yıllarının sonlarına kadar, “mikrofonik” sesiyle pek çok kültürel ve sanatsal etkinliğin sunuculuğunu yapması ve okuduğu harika şiirlerle tanınıyor.

Laçin, ÇORUM HABER’in 1980’li yıllardaki “Amatör Sesler Yarışmaları”nın sunuculuğunu da, eğitimci Ruziye Akyol ile birlikte üstlenmişti.

Yine, ÇORUM HABER’in kültür-sanat dergisi YAZILIKAYA’ya, her biri “paha biçilmez değerde” anı yazılarıyla, babası merhum öğretmen Sabri Laçin’in öğretmenlik, kendisinin de çocukluk yıllarını Çorum’un edebiyat tarihine kaydetmişti.

ÇORUM HABER, ulu çınar Atilla Laçin’e minnet ve saygılarını sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyor.