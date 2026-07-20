Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) üyeleri, İkinci Bahar Lokantası’nda kahvaltı eşliğinde sektörel sorunları görüştüler.

Toplantı sonunda, gündeme alınan ve değerlendirilen konularla ilgili şu bilgiler verildi:

Nitelikli ara eleman için MEB destekli, haftada 4 gün işletme 1 gün okul esaslı DİMEP modelinin Konya, Gaziantep ve Çorum’da pilot uygulanması değerlendirildi.

Türkiye’nin değirmencilikte dünya lideri olmasına rağmen 4 yıllık lisans programı olmaması gündeme geldi. YÖK öncülüğünde ODTÜ, Hacettepe veya Ankara Üniversitesi’nde "Değirmencilik Bilimi ve Teknolojileri" bölümü açılması görüşü benimsendi.

Türk değirmen makine üreticilerinin küresel rekabeti için Eximbank aracılığıyla düşük maliyetli, uzun vadeli döviz kredisi imkânı ele alındı.

İhracatçıların dünya pazarlarına erişimini kolaylaştırmak adına THY’den özel ve avantajlı tarifeler oluşturulması talebi dile getirildi.

Ankara’da kurulması planlanan dünyanın en büyük uygulamalı değirmencilik ve tahıl işleme eğitim merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile MEB’in desteği üzerinde duruldu.