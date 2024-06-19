Çorum Milletvekilİ Mehmet Tahtasız, Türkiye’nin de mücadele ettiği Euro 2024’te oynanan Türkiye-Gürcistan maçına 613 kişiyi davet ederek, davetlilerin tüm masraflarını karşılamasına tepki gösterdi.

Tahtasız; Fransa, İsviçre, İspanya ve Portekiz’in davetli sayılarını paylaşarak aradaki farka dikkat çekti.

Tahtasız açıklamasında “Ahlatcı Çorum Futbol Kulübümüzün hakkını yiyenler doymamış. TFF yönetiminin tüm masraflarını ödeyerek 613 davetliyi Euro 2024’teki ilk maçımıza götürdüğü ortaya çıktı. Bir tarafta sözde tasarruf tedbirleri diğer tarafta inanılmaz bir israf! Yiyin efendiler yiyin” dedi.