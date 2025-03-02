Milletvekili Tahtasız, Bayat’a bağlı Çukuröz Köyü’ne giderek şehidin babası Sadık Uslu ile ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında şehit babasının yaşadığı evin kullanılmaz halde olduğu görüldü. Bu nedenle baba Sadık Uslu, taziye ziyaretlerini kardeşinin evinde kabul etmek zorunda kaldı.

Şehit ailesinin zor yaşam koşullarına dikkat çeken Milletvekili Tahtasız, “Şehidimizin acısı kadar ailesinin durumu da yüreğimizi dağladı. Beş evladını bu evde büyüten baba, vatan için bir oğlunu toprağa verdi. Devletimizin ailenin yanında olması büyük bir teselli kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Şehir dışında bulunması sebebi ile cenaze törenine katılamadığını hatırlatan ve beraberinde Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü ve yönetimi ile birlikte köye giden Mehmet Tahtasız: Sadık Uslu ve eşi Kezban Uslu’nun ellerini öperek taziyelerini iletti.

Milletvekili Tahtasız ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda: “Her şehit evinde görmeye alışkın olduğumuz manzara şehidimiz Mustafa Uslu’nun evinde de karşımıza çıktı. Baba Sadık Uslu’nun 5 çocuğunu yetiştirdiği insanca yaşamaya elverişsiz vaziyetteki evden çıkan şehidimiz, binlerce Mehmetçiğimiz gibi kendini vatan uğruna feda etti. 24 yaşındaki evladını toprağa veren baba Sadık Uslu’nun ve tüm ailesinin acısını paylaşıyoruz. Acılı babaya Valilik tarafından verilen ev sözü için Valimiz Ali Çalgan’a teşekkür ediyor, şehit ailesinin en kısa zamanda kendilerine yakışır bir eve kavuşmasını diliyoruz. Devletimiz var olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR