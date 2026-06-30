CHP 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ile İzmir’de Genel Cerrah olan Opr.Dr. Hakan Köse’nin babaları, emekli öğretmen Köksal Köse’nin cenazesi, dün Alaca’nın Akören köyünde, Arif Dede tarafından Türkçe okunan duaların ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Köksal Köse, Cumartesi günü tatil yapmakta olduğu Didim’de denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybetmişti.

Alaca Akören köyündeki cenaze törenine, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP yöneticileri ve eski il başkanları, diğer bazı siyasi partilerin yöneticileri, Baro yöneticileri ve avukatlar, Ankara’dan Tufan Köse’nin çok sayıda arkadaşı katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.